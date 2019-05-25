

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في قمة مباريات يوم الأحد ضمن إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وفرضت مباراة الزمالك ونهضة بركان نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل الزمالك أن يرد الدين لنهضة بركان ويعوّض نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.



مباراة الزمالك ونهضة بركان - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة HD1.

مباراة الزمالك ونهضة بركان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الزمالك ونهضة بركان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الزمالك ونهضة بركان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.