مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 08:48 2:59 دقيقة يستقبل فريق الأخضر نظيره اتحاد الجزائر ضمن الجولة الثانية من كأس الاتحاد الافريقي إذ يسعي الفريق الليبي لتعويض خسارة الجولة الأولى، فيما يطمح اتحاد الجزائر للظفر بنقاط المباراة لوضع قدم في الدور المقبل. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي اتحاد الجزائر الأخضر الليبي -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان