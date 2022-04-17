لا غالب ولا مغلوب بين الاتحاد وأهلي طرابلس من قبل beIN SPORTS April 18, 2022 00:08 2:09 دقيقة انتهت مواجهة الاتحاد الليبي ومواطنه أهلي طرابلس بالتعادل السلبي اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الملخصات كأس الاتحاد الأفريقي الاتحاد الليبي أهلي طرابلس الليبي -آخر الفيديوهات 4:40 دقيقة المصري البورسعيدي يفوز ذهاباً على نهضة بركان 2:09 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الاتحاد وأهلي طرابلس 2:11 دقيقة مواجهة بيراميدز ومازيمبي تنتهي بتعادل سلبي 4:37 دقيقة "سيناريو مجنون" يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية 2:40 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام مرسيليا 0:28 دقيقة سيمبا يكتفي بهدف في شباك أورلاندو بيراتس 0:27 دقيقة بي إس في آيندهوفن يتوّج بطلاً لكأس هولندا 4:47 دقيقة ليون يكتسح ضيفه بوردو 3:49 دقيقة تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 4:02 دقيقة أتلتيكو مدريد يرفض التعثر أمام إسبانيول