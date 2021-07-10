كمال عبد السلام ينشد المزيد من التألق مع شبيبة القبائل من قبل beIN SPORTS July 10, 2021 11:49 2:55 دقيقة بعد تألقه لاعبا في صفوف شبيبة القبائل يطمح كمال عبد السلام إلى المزيد من التتويجات مع الكاناري لكن في ثوب المدير الرياضي هذه المرة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي شبيبة القبائل كأس الاتحاد الإفريقي كمال عبد السلام -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة بارتي تتغّلب على بليشكوفا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون 0:40 دقيقة "يويفا" يسلّط عقوبة مالية على الاتحاد الإنكليزي 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:48 دقيقة بونوتشي يُشيد ببصمة مانشيني 3:08 دقيقة البرازيل تعدّ العدّة لمواجهة الأرجنتين 2:41 دقيقة التونسي لسعد الشابي يبحث عن لقبه الأول مع الرجاء 0:58 دقيقة هذا ما سيفعله لاعبو إنكلترا في حال فوزهم باللقب 0:53 دقيقة ماذا قال تشيفيرين عن تنسيق المباريات في يورو 2020؟ 0:48 دقيقة عريضة من الجماهير للحكومة البريطانية ! 0:41 دقيقة إيطاليا ترنو لاستعادة مجد طال انتظاره في أوروبا