بلغ النادي الصفاقسي التونسي الدور ربع النهائي من كأس الـ"كاف" بفوزه الثمين على مضيفه ساليتاس البوركيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة للمسابقة القارية.

وسجل للفريق التونسي كل من فراس شواط (7 من ركلة جزاء) والنيجيري كينغسلي إدوو (51).

في المقابل خسر النجم الساحلي 0-1 أمام مضيفه دياراف السنغالي ليغادر المسابقة ويمنح بطاقة العبور للأخير.

وتصدّر دياراف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الصفاقسي الثاني أما النجم فقد تجمّد رصيده عند 5 نقاط في المرتبة الثالثة أمام ساليتاس الأخير بثلاث نقاط.

خروج حامل اللقب

غادر نهضة بركان المغربي حامل اللقب كأس الاتحاد الإفريقي من دور المجموعات بخسارته على يد مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وتجمّد رصيد نهضة بركان عند خمس نقاط في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المتصدرين شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني قبل جولة عن نهاية دور المجموعات.