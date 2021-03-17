قمّة عربية خالصة بين أهلي بنغازي ووفاق سطيف من قبل beIN SPORTS March 17, 2021 11:21 2:49 دقيقة ستتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى موقعة عربية خالصة بين أهلي بنغازي الليبي ووفاق سطيف الجزائري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي وفاق سطيف الجزائري أهلي بنغازي الليبي -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة نهضة بركان لمواصلة التألق في كأس الـ"كاف" 2:28 دقيقة بيراميدز في تنزانيا من أجل العلامة الكاملة 2:49 دقيقة قمّة عربية خالصة بين أهلي بنغازي ووفاق سطيف 2:23 دقيقة النجم الساحلي ضيفاً ثقيلاً على ساليتاس 2:49 دقيقة شبيبة القبائل في محاولة للعودة بالنقاط من زامبيا 3:08 دقيقة بايرن أمام فرصة تكرار فوزه على لاتسيو 1:01 دقيقة مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد – بث مباشر 1:25 دقيقة دي بروين: "نسعى للفوز بكل البطولات" 1:15 دقيقة كورتوا: "قدمنا مباراة كبيرة" 2:36 دقيقة مودريتش: "سعداء بالفوز وكانت أمسية رائعة"