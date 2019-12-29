قمة مصرية بالإسكندرية بين المصري وبيراميدز من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 12:48 2:02 دقيقة يلتقي النادي المصري مع بيراميدز في الإسكندرية في قمة مصرية خالصة للانفراد بصدارة المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي النادي المصري بيراميدز -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة آرسنال يستقبل تشيلسي في قمة مباريات الجولة 20 2:13 دقيقة الملكي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 2:01 دقيقة الثنائي لوكاكو وسانشيس ورقة رابحة في صفقات إنتر 2:10 دقيقة الميرينغي الأكثر صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:27 دقيقة مانشستر يونايتد يعود للديار مظفراً بفوز مستحق 1:59 دقيقة بدر كدارين: "المهم تحقيق نقاط المواجهة" 2:57 دقيقة أحمد الشيخ: "انتصار مهم" 4:45 دقيقة فوز باهر للوداد الرياضي على بيترو أتلتيكو 3:16 دقيقة الأهلي المصري يتجاوز "مطب" بلاتينيوم دون عناء