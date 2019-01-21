وجاء الرجاء البيضاوي حامل اللقب ونهضة بركان وحسنية أغادير في المجموعة الأولى إلى جانب أوتوهو دويو الكونغولي.

وكان الرجاء البيضاوي توج باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي (3-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و1-3 إياباً في كينشاسا).

وأسفرت القرعة عن وقوع فريقين عربيين يمثلان بلداً واحداً في مجموعة واحدة هما النجم الرياضي الساحلي التونسي وجاره النادي الرياضي الصفاقسي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إينوغو رينجرز النيجيري وساليتاس البوركيني.

وتأهلت 8 فرق عربية إلى دور المجموعات هي فضلاً عن الخماسي المغاربي، نصر حسين داي الجزائري والزمالك المصري اللذان أوقعتهما القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب غور ماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنغولي، والهلال السوداني الذي جاء في المجموعة الثالثة الصعبة مع زيسكو ونكانا الزامبيين وأشانتي كوتوكو الغاني.

وتقام الجولة الأولى في 3 شباط/فبراير المقبل، والثانية في 13 منه، والثالثة في 24 من الشهر ذاته، على أن تقام الرابعة في 3 آذار/مارس، والخامسة في 10 منه، والسادسة الأخيرة في 17 من الشهر ذاته.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الإقصاء المباشر.

وهنا القرعة:

- المجموعة الأولى: حسنية أغادير المغربي وأوثوهو الكونغولي ونهضة بركان المغربي والرجاء البيضاوي المغربي

- المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي وإينوغو رينجرز النيجيري وساليتاس البوركينابي والصفاقسي التونسي.

- المجموعة الثالثة: زيسكو الزامبي والهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني ونكانا الزامبي.

- المجموعة الرابعة: جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي والزمالك المصر.

