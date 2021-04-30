وفي ما يلي كامل مباريات ربع النهائي:

النادي الصفاقسي - شبيبة القبائل

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – الرجاء البيضاوي المغربي

بيراميدز المصري – إنييمبا النيجيري

القطن الكاميروني - جراف داكار السينغالي

وتقام مباريات الذهاب في 16 أيار/مايو، على أن تلعب مباريات الإياب في 23 من الشهر نفسه.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة بيراميدز وإنييمبا يواجه الفائز من مباراة أورلاندو بيراتس والرجاء البيضاوي.

الفائز من مباراة القطن وجراف داكار يلاقي الفائز من مواجهة النادي الصفاقسي وشبيبة القبائل.

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي في 20 حزيران/يونيو، والإياب في 27 منه، على أن تقام المباراة النهائية في العاشر من تموز/يوليو.

