بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف تحصّل الرجاء على ركلة جزاء مع مطلع الشوط الثاني تكفل بتنفيذها الهداف سفيان رحيمي مانحا الرجاء هدف السبق (47).

ونجح نوح السعداوي في إضافة الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار رفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن متصدر المجموعة بيراميدز المصري الفائز خارج الديار على نامونغو التنزاني بهدفين نظيفين أيضاً.

أما نكانا فقد تذيل الترتيب دون نقاط بفارق الأهداف عن نامونغو الثالث.

ولحساب مباريات المجموعة الأولى فاز أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدفين لهدف.