وكان الفريق المضيف فاز 1-صفر ذهاباً في ملعب "الطيب المهيري" بصفاقس.

وقدم "الكناري" أداء قوياً عبر ثلاثي الهجومي رضا بن سايح ومالك رياح وزكريا بولحية، بينما تحمل الحارس التونسي محمد هادي قعلول العبء الكبير مع خط دفاعه.

وافتتح رضا بن سايح التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل أيمن الحرزي للصافقسي من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وسيلتقي شبيبة القبائل المتوج بلقب المسابقة بصيغتها القديمة ثلاث مرات متتالية بين العامين 2000 و2002، مع القطن الكاميروني.

وتأهل القطن الكاميروني برغم خسارته أمام مضيفه جراف 1-2 في دكار، مستفيداً من فوزه ذهابا في أرضه 1-صفر.

وافتتح سيبيري سانو التسجيل للفريق الكاميروني من تسديدة بعيدة (21)، وأدرك البرت دينيي التعادل للفريق السنغالي من تسديدة بعيدة أيضاً (34)، وفي الشوط الثاني أضاف بابي نداي الهدف الثاني لجراف (55).



