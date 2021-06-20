شبيبة القبائل يضع قدماً في نهائي كأس الاتحاد من قبل beIN SPORTS June 20, 2021 22:02 2:11 دقيقة وضع شبيبة القبائل الجزائري قدماً أولى في نهائيّ كأس الاتحاد الإفريقي، بعد عودته بالفوز من ميدان القطن سبور الكاميروني بهدفين لواحد في ذهاب نصف النهائي، ليقتربَ شبيبة القبائل من خوض النهائي القاري الأول له، منذ العام 2002. الملخصات شبيبة القبائل القطن الكاميروني كاس الاتحاد الافريقي -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة شبيبة القبائل يضع قدماً في نهائي كأس الاتحاد 2:54 دقيقة الحكومة البريطانية تسعى لتلبية مطالب يويفا 0:40 دقيقة عمان إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 0:50 دقيقة المنتخبان الموريتاني واليمني يصلان الدوحة 2:07 دقيقة فيراتي سعيد بالمشاركة أساسياً أمام ويلز 5:50 دقيقة ملخص مباراة سويسرا وتركيا 1:22 دقيقة بيسينا: "لن أنسى هذه المباراة ما حييت" 0:41 دقيقة ماركيز يعود لمنصات التتويج 3:44 دقيقة إيطاليا تواصل الإبداع وتحصل على العلامة الكاملة 0:41 دقيقة التونسية أنس جابر تتوّج بباكورة ألقابها