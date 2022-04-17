سيمبا يكتفي بهدف في شباك أورلاندو بيراتس من قبل beIN SPORTS April 17, 2022 21:41 0:28 دقيقة انتصر سيمبا التنزاني على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 1-صفر اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي سيمبا التنزاني أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 4:37 دقيقة "سيناريو مجنون" يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية 2:40 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام مرسيليا 0:28 دقيقة سيمبا يكتفي بهدف في شباك أورلاندو بيراتس 0:27 دقيقة بي إس في آيندهوفن يتوّج بطلاً لكأس هولندا 4:47 دقيقة ليون يكتسح ضيفه بوردو 3:49 دقيقة تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 4:02 دقيقة أتلتيكو مدريد يرفض التعثر أمام إسبانيول 0:28 دقيقة وست هام يفرط بنقطتين وفوز مثير لنيوكاسل 0:38 دقيقة ثنائية الجزائري ديلور تعزز آمال نيس الأوروبية 0:32 دقيقة برشلونة تشافي يتطلع لتصحيح المسار أمام قادش