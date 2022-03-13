هدف انتصار الفريق التنزاني أحرزه السنغالي بابا ساخو قبيل نهاية الشوط الأول رافعاً رصيد سيمبا إلى النقطة السابعة بفارق نقطة أمام نهضة بركان.

ولحساب المجموعة ذاتها تغلب أسيك ميموزا الإيفواري على ضيفه الدرك الوطني من النيجر بهدفين لهدف، أصحاب الأرض تحصلوا على ركلة جزاء في الدقائق الأولى، ترجمها بنجاح كريم كوناتي هدفاً في الدقيقة الرابعة.

وعاد اللاعب ذاته ليدون الهدف الثاني له ولأسيك في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ومن علامة الجزاء أيضاً تمكن الدرك الوطني من تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني بواسطة "زكريا أديبايور" في الدقيقة الثامنة والأربعين.