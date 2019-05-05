وسجل كل من التوغولي لابا كودجو (8 من ركلة جزاء) وعمر النمساوي (19) والبوركيني يوسوفو دابو (31) ثلاثية الفريق المغربي.

ويذكر أن النادي الصفاقسي قد انتصر ذهاباً في تونس على نهضة بركان بهدفين دون رد.



مباراة نهضة بركان والنادي الصفاقسي - التفاصيل والأهداف

نهضة بركان - النادي الصفاقسي | نهاية المباراة بفوز نهضة بركان على الصفاقسي 3-صفر والعبور إلى نهائي كأس الاتحاد الافريقي.

دق 80 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | النتيجة الحالية (3-صفر) توصل نهضة بركان إلى النهائي فيما يحتاج النادي الصفاقسي إلى هدف قبل نهاية المواجهة للعبور إلى المباراة الختامية.

دق 60 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | تصويبة المرزوقي كانت قريبة جداً من عرين الفريق المغربي

نهضة بركان - النادي الصفاقسي | عودة المباراة في شوطها الثاني

نهضة بركان - النادي الصفاقسي | نهاية الشوط الأول بتقدم نهضة بركان على النادي الصفاقسي 3-صفر علماً بأن الفريق التونسي انتصر ذهاباً بهدفين لصفر. النتيجة الحالية توصل فريق النهضة البركانية إلى النهائي.

دق 47 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | حارس الصفاقسي، دحمان، يمنع نهضة بركان من اضافة الهدف الرابع

دق 31 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | المدافع البوركيني يوسوفو دايو يسجل الهدف الثالث للفريق المغربي (3-صفر)

دق 31 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | التوغولي كودجو لابا يتلاعب بحصون الصفاقسي ويسدد كرة على القائم

نهضة بركان - النادي الصفاقسي | الآن بطاقة التأهل تعود إلى نقطة الصفر، مجموع المباراتين (الذهاب والإياب) 2-2

دق 20 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | النمساوي بتصويبة صاروخية يسجل الهدف الثاني في شباك حارس الصفاقسي

دق 10 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | مجموع المواجهتين إلى حد هذه الدقائق (2-1) بعد تفوق الفريق التونسي ذهاباً 2-صفر

دق 8 نهضة بركان - النادي الصفاقسي | ركلة جزاء للفريق المغربي، التوغولي كودجو لابا يحولها إلى هدف (1-صفر)

نهضة بركان - النادي الصفاقسي | بداية المباراة

التشكيلة الأساسية للفريقين