بلغ أهلي طرابلس الليبي ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي مستفيداً من سقوط النادي الصفاقسي التونسي أمام زاناكو الزامبي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل لبيد موسوندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وودّع الصفاقسي البطولة بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط.

وبعد أن ضمن تأهله إلى الدور القادم، خطف أهلي طرابلس صدارة المجموعة من بيراميدز المصري بفوزه عليه بهدف دون مقابل.

وجاء هدف الفريق الليبي من لاعب بيراميدز عمر جابر خطأ في مرماه في الدقيقة 54.

ويحتل أهلي طرابلس صدارة المجموعة بـ12 نقطة ثم بيراميدز وصيفاً بـ10 نقاط.

