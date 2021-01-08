وفيما يلي المواجهات المرتقبة:
إنييمبا النيجيري - ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي
نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي – نامونغو التنزاني
بلاتينيوم من زيمبابوي – دياراف داكار السينغالي
النادي الصفاقسي التونسي – كيغالي الرواندي
الرجاء البيضاوي المغربي – الاتحاد المنستيري التونسي
ناكانا الزامبي – الاتحاد البيضاوي المغربي
غور ماهيا الكيني – نابسا ستارز الزامبي
أشانتي كوتوكو الغاني – وفاق سطيف الجزائري
يونغ بوفالوس من إيسواتيني – النجم الساحلي التونسي
سونيديب من النيجر – القطن الكاميروني
الملعب المالي – شبيبة القبائل الجزائري
أهلي بنغازي الليبي - موتيما بيمبي الكونغولي
راسينغ أبيدجان الإيفواري – بيراميدز المصري
بونغويدي الغابوني – ساليتاس البوركيني
جوانينغ غالاكسي البوتسواني - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي
وتقام مواجهات الذهاب يوم 14 شباط/فبراير 2021 على أن تكون مواجهات العودة يوم 21 من ذات الشهر.