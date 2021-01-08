وفيما يلي المواجهات المرتقبة:

إنييمبا النيجيري - ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي

نادي بريميرو دي أغوستو الأنغولي – نامونغو التنزاني

بلاتينيوم من زيمبابوي – دياراف داكار السينغالي

النادي الصفاقسي التونسي – كيغالي الرواندي

الرجاء البيضاوي المغربي – الاتحاد المنستيري التونسي

ناكانا الزامبي – الاتحاد البيضاوي المغربي

غور ماهيا الكيني – نابسا ستارز الزامبي

أشانتي كوتوكو الغاني – وفاق سطيف الجزائري

يونغ بوفالوس من إيسواتيني – النجم الساحلي التونسي

سونيديب من النيجر – القطن الكاميروني

الملعب المالي – شبيبة القبائل الجزائري

أهلي بنغازي الليبي - موتيما بيمبي الكونغولي

راسينغ أبيدجان الإيفواري – بيراميدز المصري

بونغويدي الغابوني – ساليتاس البوركيني

جوانينغ غالاكسي البوتسواني - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

وتقام مواجهات الذهاب يوم 14 شباط/فبراير 2021 على أن تكون مواجهات العودة يوم 21 من ذات الشهر.