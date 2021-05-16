تقدم المضيف الجنوب إفريقي بهدف أحرزه مالييلي بولي في الدقيقة 39، وعادل الكونغولي بين مالانغو النتيجة لمصلحة الرجاء قبيل اكتمال الساعة.

وفي مواجهة أخرى ضمن ذهاب ربع النهائي أيضاً فاز كوتون سبورت الكاميروني على ضيفه جراف دي داكار السنغالي 1-0.

وانتظر كوتون سبور حتى الدقيقة الاخيرة لانتزاع هدف الفوز عبر لامبيرت أريانا الذي تابع عرضية حسانا مامودو بطريقة مميزة في شباك السنغاليين (89).

ويستضيف جراف لقاء العودة في 23 الجاري في داكار

تعادل ثمين للرجاء

ومما لاشك فيه أن النتيجة جيدة للفريق المغربي قبل لقاء الإياب الأحد المقبل 23 الجاري في الدار البيضاء.

وكان الرجاء يمني النفس في مواصلة الانتصارات بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، سعياً الى لقبه الثاني في السنوات الأخيرة بعدما توج بنسخة 2018.

وظهر الفريق المضيف الأفضل في الشوط الاول، إذ كان مسيطراً على وسط الملعب والمبادر الى الهجوم فيما ركن الفريق الأخضر الى الخلف بغية الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة توالياً.

إلا أن هذه الأمر لم يحصل، إذ تمكن فنسنت بولي من منح التقدم الى الفريق الجنوب إفريقي عندما استغل تشتيت خاطئ للكرة من لاعب الرجاء أنس جبيرة ثم سوء تغطية من المدافع مروان الهدهودي، لينفرد بعيداً عن مراقبه ويسجل من تسديدة قوية في قلب مرمى الحارس الدولي أنس الزنيتي (39)، مترجماً أفضلية الفريق المضيف.

وتحسن أداء الفريق الزائر مع انطلاق الشوط الثاني، حيث طالب لاعبوه بركلة جزاء اثر لمسة يد واضحة على مدافع أورلاندو نتسيكيليلو نيوزا (48).

وحاول سفيان رحيمي ان يهز شباك المضيف من تسديدة ساقطة "لوب" إلا ان الكرة مرت فوق المرمى (57).

ولم يتأخر الرجاء كثيرا في ادراك التعادل عبر المهاجم الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو الذي استفاد من خطأ في إبعاد الكرة للدفاع الجنوب إفريقي، فتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الى يمين الحارس وايني سانديلاندز (60).

وتصدى الزنيتي لتسديدة بولي البعيدة (63)، كما تعملق الحارس المغربي في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرة البديل باسيكا ماكو قبل ان يمررها لأحد زملائه المواجهين للمرمى الخالي (90+1).وحقق كوتون سبور الكاميروني فوزا صعباً على ضيفه جراف السنغالي 1-صفر في مدينة غاروا (شمال شرق الكاميرون).

ولم يستفد الفريق المضيف من التفوق العددي طوال نحو ساعة من اللقاء اثر طرد مدافع جراف الشيخ كوني (37).

