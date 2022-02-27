أصحاب الأرض كانوا السباقين لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثانية والعشرين بفضل محمد زعبية قبل أن تأتي ردة فعل شبيبة الساورة الذي أدرك التعادل عن طريق محمد أمين ويس في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وأصبح رصيد كل من الاتحاد وشبيبة الساورة 4 نقاط.

