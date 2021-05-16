ويلتقي الفريقان إياباً الأحد المقبل في نيجيريا.

تقدم إنيمبا في الدقيقة الأولي عن طريق فيكتور مبومبا، مستغلا خطأ الحارس شريف اكرامي الذي حاول مراوغته فخطف الكرة وسددها في المرمى.

وعادل النتيجة لبيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 15 بعدما ضغط على المدافع نيلسون أوغبونايا ونجح في خطف الكرة ومراوغة الحارس جون نوبل، قبل التسديد في المرمى الخالي.

وتغيير الحال تماماً بفعل تغييرات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، وأسفرت السيطرة والاستحواذ والهجوم الضاغط لأصحاب الأرض عن ثلاثة أهدف في 15 دقيقة بعدما نجح عبد الله السعيد في إضافة الهدف الثاني بتسديدة على يسار جون نوبل (49).

ثم عزز البديل إبراهيم عادل تقدم أصحاب الأرض بهدفين، الأول في الدقيقة 58 بتسديدة مقصية خلفية مرت على يسار الحارس، والثاني في الدقيقة 67 بتسديدة على يمينه.

وتسبب إكرامي حارس الفريق المصري بغرابة شديدة في دخول العديد من الأهداف في مرماه مؤخراً لعل أبرزها الهدف الذي وضعه في شباكه أمام الرجاء المغربي من تسديدة كانت متجهة إلى خارج الملعب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

