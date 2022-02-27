وتمكن المدافع علي جبر من إحراز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+3 فسيطر الفريق المصري على صدارة المجموعة الأولى محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

من جانبه توقف رصيد الصفاقسي عند 3 نقاط فقط من انتصار وحيد مقابل هزيمتين.