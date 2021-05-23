وضرب بيراميدز موعداً في الدور المقبل مع الرجاء البيضاوي المغربي الذي اكتسح شباك ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي بأربعة أهداف دون رد ضمن إياب الدور ذاته.

في نيجيريا كان بيراميدز البادئ بالتسجيل عبر إبراهيم عادل بعدما استغل خطأ في التمرير أمام منطقة الجزاء فسدد كرة فوق الحارس (32)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أيوالا أنايو بتسديدة قوية من حافة المنطقة (40).

وكان بيراميدز فاز 4-1 ذهابا بملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وخسر بيراميدز نهائي النسخة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي صفر-1.

فوز كاسح للرجاء

من جانبه لم يجد الرجاء أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه الجنوب إفريقي بعد بداية صاعقة للفريق المغربي مكنته من تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من بين مالانغو في الدقيقة 7 وزكرياء الوردي في الدقيقة 22 وسفيان رحيمي في الدقيقة 31 ثم مالانغو مرة أخرى في الدقيقة 36.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

والتقى الرجاء مع بيراميدز ضمن المجموعة الرابعة في البطولة وانتهت مباراة الذهاب لصالح الرجاء بثنائية نظيفة قبل أن يكرر فوزه على الفريق المصري في عقر داره (0-3).

