بيراميدز يستقبل الجيش الملكي من قبل beIN SPORTS February 12, 2023 09:05 2:19 دقيقة يستقبل بيراميدز المصري في القاهرة فريق الجيش الملكي المغربي في مستهل مباريات المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية الجيش الملكي المغربي كأس الاتحاد الأفريقي بيراميدز -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة اتحاد الجزائر يسعى لتحقيق انطلاقة موفقة 2:50 دقيقة الاتحاد المنستيري يرفع شعار الفوز 2:19 دقيقة بيراميدز يستقبل الجيش الملكي 2:11 دقيقة برشلونة ينشد مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية 3:18 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتقليص الفارق مع آرسنال 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد في ضيافة ليدز 3:11 دقيقة مارسيليا يهزم مضيفه كليرمون 1:03 دقيقة ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية 2:22 دقيقة سحب قرعة بطولة قطر توتال إينيرجيز لتنس السيدات 3:52 دقيقة التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي وسقوط توتنهام