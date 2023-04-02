وسجل كل من علي جبر (15) وعبد الله السعيد (52) هدفي فريق بيراميدز فيما دون أحمد عاطف هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 90+3.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل أسكو دي كارا التوغولي مع الجيش الملكي المغربي 1-1.

وتأهل كل من الجيش الملكي، المتصدر، وبيراميدز، الوصيف إلى ربع النهائي.

وفي المجموعة الأولى، تأهل اتحاد الجزائر، الوصيف، إلى الدور القادم عقب فوزه على الأخضر الليبي 4-1.

وتصدر مارومو غالانتس المجموعة بفوزه على سانت إيلوي لوبوبو 3-2.

وفي المجموعة الثانية، فاز أسيك ميموزا الإيفواري، المتصدر، على ريفرز يونايتد النيجيري، الوصيف، 1-صفر.

وأكمل الاتحاد المنستيري منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني رغم فوزه على ريال باماكو المالي 2-1 فيما عادت الصدارة إلى يانغ أفريكانز التنزاني الفائز على مازيمبي 1-صفر.



