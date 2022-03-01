بيراميدز يتقدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي الكونفدرالية من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 11:49 0:40 دقيقة أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الثلاثاء عن تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية على ملعب "30 يونيو" الدفاع الجوي الخاص بالنادي. #بيراميدز يطلب رسمياً استضافة نهائي بطولة الكونفدرالية على أرض مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/9QLGq4creo — Pyramids FC (@pyramidsfc) March 1, 2022 تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي بيراميدز -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة استمرار السماح للروس بالمشاركة في البطولات 0:30 دقيقة الإمارات تستضيف مباراة السعودية والصين المرتقبة 0:37 دقيقة الريان يحقق فوزاً ثميناً على نادي قطر 0:50 دقيقة البطلة الأولمبية النيوزيلندية آدامز تعلن اعتزالها 0:42 دقيقة إطلاق حملة توعية للحد من النفايات البلاستيكية 0:35 دقيقة استبعاد الرياضيين الروس من مسابقات ألعاب القوى 0:36 دقيقة رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة يتخلى عن مهامه 0:31 دقيقة الألماني غيسدول يستقيل من تدريب لوكوموتيف موسكو 0:32 دقيقة شركة "أديداس" تعلق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة 2:57 دقيقة المغربي أيوب الكعبي يتألق مع هاتاي سبور