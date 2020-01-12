بيراميدز والمصري وجها لوجه على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة January 12, 2020 11:46 2:58 دقيقة اكتملت تحضيرات بيراميدز و النادي المصري لمواجهتِهما المرتقبة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي . تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة تعادل قطر والسعودية يخلط أوراق المجموعة الثانية 0:18 دقيقة هل يتعجل برشلونة في تنصيب تشافي مدرباً للفريق؟ 2:03 دقيقة النصرالليبي يطمح للفوز في مواجهته أمام بيدفيست 2:58 دقيقة بيراميدز والمصري وجها لوجه على ملعب الدفاع الجوي ب 2:20 دقيقة حسنية أكادير يطمح لاجتياز اختبار سان بيدرو بنجاح 2:29 دقيقة موناكو يحل ضيفا على باريس سان جيرمان 2:13 دقيقة يوفنتوس يحل ضيفا ثقيلا على روما 1:15 دقيقة تشافي: أحلم دائماً بتدريب برشلونة ولكن 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:47 دقيقة رالي داكار: وفاة الدراج البرتغالي غونسالفيس