التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدفَ المباراة الوحيدَ عند الدقيقة الثامنة والعشرين ليحقق الفريق المصري أولَ انتصار له في دورِ المجموعات

وحقق الاتحاد المُنِستيري التونسي المتصدرُ الانتصارَ الثاني له في المجموعة الرابعة، وجاء على حساب مضيفه (تي بي مازيمبي) الكونغولي بهدفين دون مقابل.

بوباكار تراوري سجل الهدف الأول في الدقيقة الحادية والخمسين ، قبل أن يضيف زميله زياد العلوي الهدف الثاني في آخر أنفاس المباراة ليرفع الفريق التونسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

من جانبه تغلب سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي على ضيفه الأخضر الليبي بهدف دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

إيمانويل بولا لوبوتا أحرز الهدف الأول هدف الفوز للفريق الكونغولي في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الأول، وبهذا الفوز أصبح سانت إيلوا لوبوبو في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل الأخضر الليبي المركز الأخير بنقطة يتيمة.

