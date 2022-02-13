النهضة يستعد لمواجهة نادي الدرك الوطني من قبل beIN SPORTS February 13, 2022 14:51 2:36 دقيقة استعد نادي نهضة بركان لمواجهة ضيفه نادي الدرك الوطني من النيجر في أولى جولات دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي. كأس الاتحاد الأفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أوبيلكا يبلغ نهائي بطولة دالاس بعد شوط فاصل تاريخي 2:36 دقيقة النهضة يستعد لمواجهة نادي الدرك الوطني 0:54 دقيقة بيراميدز والأهلي ينهيان تحضيراتهما 0:39 دقيقة أعمال عنف في محيط ملعب بالميراس ومقتل مشجع 4:37 دقيقة ذهبية للأولمبية الروسية في سباق التزلج الريفي 3:02 دقيقة ديربي مرتقب بين إسبانيول وبرشلونة 3:35 دقيقة صنز وهيت وبولز يواصلون انتصاراتهم 0:35 دقيقة أوديرمات يقتنص ذهبية التزلج الألبي المتعرج 3:54 دقيقة ليون يعزّز حظوظه الأوروبية 5:29 دقيقة أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً مثيراً على خيتافي