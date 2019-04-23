أقيمت المباراة في استاد بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، الذي اعتمد كملعب للهلال، وافتتح وليد بخيت التسجيل للفريق السوداني في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل كريم عريبي للنجم في الدقيقة 35 وفي الدقيقة 80 أحرز وجدي كشريدة هدف الفوز للفريق التونسي.

وشهدت المباراة إضاعة ياسين الشيخاوي ركلة جزاء للنجم في الدقيقة 34 كما أشهرت البطاقة الحمراء في وجه كريم عريبي في الدقيقة 50.

وكان النجم قد حقق الفوز على ملعبه في السابع من الشهر الحالي (3-1) في مباراة الذهاب.

وضرب النجم بذلك موعداً مع الزمالك المصري في نصف نهائي البطولة حيث ستقام مباراة الذهاب في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل الحالي، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً في تونس في لقاء العودة المقرر في الخامس من الشهر القادم.

وكان الفريق التونسي الآخر الصفاقسي قد حسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة أيضاً حيث سيلتقي مع نهضة بركان المغربي.

