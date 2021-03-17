النجم الساحلي ضيفاً ثقيلاً على ساليتاس من قبل beIN SPORTS March 17, 2021 11:20 2:23 دقيقة ينزل النجم الساحلي التونسي ضيفاً ثقيلاً اليوم الأربعاء على فريق ساليتاس البوركيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي النجم الساحلي التونسي -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة نهضة بركان لمواصلة التألق في كأس الـ"كاف" 2:28 دقيقة بيراميدز في تنزانيا من أجل العلامة الكاملة 2:49 دقيقة قمّة عربية خالصة بين أهلي بنغازي ووفاق سطيف 2:23 دقيقة النجم الساحلي ضيفاً ثقيلاً على ساليتاس 2:49 دقيقة شبيبة القبائل في محاولة للعودة بالنقاط من زامبيا 3:08 دقيقة بايرن أمام فرصة تكرار فوزه على لاتسيو 1:01 دقيقة مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد – بث مباشر 1:25 دقيقة دي بروين: "نسعى للفوز بكل البطولات" 1:15 دقيقة كورتوا: "قدمنا مباراة كبيرة" 2:36 دقيقة مودريتش: "سعداء بالفوز وكانت أمسية رائعة"