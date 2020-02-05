وفيما يلي مواجهات ربع النهائي:

زاناكو الزامبي – بيراميدز المصري

النصر الليبي - حسنية أكادير المغربي

المصري البورسعيدي - نهضة بركان المغربي

إنييمبا النيجيري – حوريا كوناكري الغيني

وتقام مباريات الذهاب يوم 1 أذار/مارس في المقابل ستكون مواجهات الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

وفي نصف النهائي:

الفائز من مباراة زاناكو الزامبي وبيراميدز المصري يلاقي الفائز من مواجهة إنييمبا النيجيري وحوريا كوناكري الغيني

الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي يلاقي الفائز من مباراة النصر الليبي وحسنية أكادير المغربي



