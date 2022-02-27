وانتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة السابعة والثمانين حين سجل رولاند أوكوري هدفاً من رأسية ليحقق أوتوهو فوزَه الأول في المجموعة.

مازيمبي يقتنص فوزاً ثميناً

وضمن المجموعة ذاتها حقق مازيمبي من الكونغو الديمقراطية فوزا ثميناً على ضيفه كوتون سبورت الكاميروني بهدف دون رد.

هدف المواجهة الوحيد جاء بإمضاء غلودي ليكونزا عند الدقيقة السادسة والثمانين، ليحقق لفريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وتصدر بذلك مازيمبي ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما جاء أوتوهو ثانياً برصيد 4 نقاط متقدما بفارق المواجهات المباشرة أمام المصري "4 نقاط" فيما تذيل كوتون سبورت ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

