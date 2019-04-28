على ملعب الطيب المهيري، سجل ثنائية الصفاقسي علاء الدين المرزوقي (29) وحمزة المثلوثي (47 من ركلة جزاء).

وكان الصفاقسي تأهل لنصف نهائي كاس "الكاف" على حساب نكانا الزامبي بنتيجة 3- 2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبلغ نهضة بركان الدور ذاته بتغلبه على غورماهيا الكيني بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الإياب يوم الاحد 5 مايو المقبل.



شاهد ملخص واهداف المباراة

نهاية المباراة بفوز مستحق ومهم للصفاقسي التونسي الذي قطع نصف الطريق نحو النهائي.

دق 79: محاولة هجومية لنهة بركان تنهي في الشبك الجانبية لمرمى حمدان

دق 59: تسديدة بعيدة من حمزة الجلاصي تنتهي بين يدي الحارس المغربي.

دق47 هدف ثان للنادي الصفاقسي 2-0: الجزائري نذير قريشي يحصل على ركلة جزاء يحولها حمزة المثلوثي الى هدف مانحا اسبقية مريحة لفريقه.

نهاية الفترة الاولى من المواجهة بتقدم الصفاقسي بهدف دون رد

دق29 هدف النادي الصفاقسي1-0: عرضية ميليمترية من الظهير الايسر حسام دقدوق نحو راس المهاجم علاء الدين المرزوقي الذي انهاها بشكل مثالي مغالطا الحارس المغربي المحمدي.

دق 18: تسديدة المهاجم الطوغولي لنهضة بركان كودجو لابا جانبت بقليل مرمى الحارس ايمن حمدان.

-سيطرة نسبية للنادي الصفاقسي تجسدت من خلال بعض المحاولات الهجومية الخجولة.

- بداية اللقاء تحت ادارة الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما