على ملعب برج العرب بالاسكندرية، سجل هدف المباراة الوحيد لمصلحة صاحب الأرض محمود كهربا (37).
وسيتأجل الحسم لموعد النهائي إلى موقعة سوسة الأحد المقبل.
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ملخص مباراة وهدف الزمالك ضد النجم الساحلي (1-0)
نهاية المباراة: الزمالك يحسم مباراة الذهاب بهدف يتيم
- دق 87: كوناتي في أحد مسانداته الهجومية قاب قوسين أو أدنى من توقيع هدف التعادل ولكن رأسيته غير المركزة مرت فوق المرمى.
- النجم الساحلي يهيمن على المباراة ويفرض إيقاعه السريع والخطير على دفاعات الزمالك ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى قنش.
- دق 62: النجم مجدداً يقترب من هدف التعادل برأسية من إيهاب المساكني بعد توزيعة مثالية من الجناح الطائر وجدي كشريدة ولكن حارس الزمالك أبدع في التصدي.
- دق 53: هفوة فادحة من دفاع الزمالك وعمل تمهيدي من حازم حاج حسن للمساند من الخلف إيهاب المساكني والأخير يضيع التعادل مجدداً.
- دق 50: زياد بوغطاس كاد يوقع هدف التعادل للنجم غير أنّ رأسيته كرت عالية فوق المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: الزمالك يتقدم على النجم (1-0)
- دق 43: محمود عبد العزيز يضيع على الزمالك فرصة الهدف الثاني بتسديدة غير مركزة رغم موقعه المناسب.
- دق 37: هدف ا محمود كهربا يفتتح باب التسجيل للزمالك بتسديدة يسارية قوية ومتقنة من داخل المنطقة بعد تردد في تشتتيت الكرة من ياسين الشيخاوي.
- دق 28: رأسية صدام بن عزيزة كادت تباغت قنش ولكن كرته لامست الشباك الجانبية.
- دق 20: محمود كهرباء في أول فرصة حقيقية للزمالك يسدد بقوة على الطائر ولكن كرته افتقدت للدقة المطلوبة.
- دق 10: كوناتي يهدّد مرمى الزمالك في أول محاولة للضيوف على مرمى الحارس محمود قنش.
بداية المباراة
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دقيقة صمت سبقت صافرة البداية ترحماً على أرواح عاملات تونسيات قضين نحبهنّ في حادث مروري مؤسف في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.
الزمالك المصري - النجم الساحلي التونسي .. تشكيلتا الفريقين