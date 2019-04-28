على ملعب برج العرب بالاسكندرية، سجل هدف المباراة الوحيد لمصلحة صاحب الأرض محمود كهربا (37).

وسيتأجل الحسم لموعد النهائي إلى موقعة سوسة الأحد المقبل.

ملخص مباراة وهدف الزمالك ضد النجم الساحلي (1-0)

نهاية المباراة: الزمالك يحسم مباراة الذهاب بهدف يتيم

- دق 87: كوناتي في أحد مسانداته الهجومية قاب قوسين أو أدنى من توقيع هدف التعادل ولكن رأسيته غير المركزة مرت فوق المرمى.

النجم الساحلي يهيمن على المباراة ويفرض إيقاعه السريع والخطير على دفاعات الزمالك ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى قنش.

- دق 62: النجم مجدداً يقترب من هدف التعادل برأسية من إيهاب المساكني بعد توزيعة مثالية من الجناح الطائر وجدي كشريدة ولكن حارس الزمالك أبدع في التصدي.

- دق 53: هفوة فادحة من دفاع الزمالك وعمل تمهيدي من حازم حاج حسن للمساند من الخلف إيهاب المساكني والأخير يضيع التعادل مجدداً.

- دق 50: زياد بوغطاس كاد يوقع هدف التعادل للنجم غير أنّ رأسيته كرت عالية فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك يتقدم على النجم (1-0)

- دق 43: محمود عبد العزيز يضيع على الزمالك فرصة الهدف الثاني بتسديدة غير مركزة رغم موقعه المناسب.

- دق 37: هدف ا محمود كهربا يفتتح باب التسجيل للزمالك بتسديدة يسارية قوية ومتقنة من داخل المنطقة بعد تردد في تشتتيت الكرة من ياسين الشيخاوي.

- دق 28: رأسية صدام بن عزيزة كادت تباغت قنش ولكن كرته لامست الشباك الجانبية.

- دق 20: محمود كهرباء في أول فرصة حقيقية للزمالك يسدد بقوة على الطائر ولكن كرته افتقدت للدقة المطلوبة.

- دق 10: كوناتي يهدّد مرمى الزمالك في أول محاولة للضيوف على مرمى الحارس محمود قنش.

بداية المباراة

دقيقة صمت سبقت صافرة البداية ترحماً على أرواح عاملات تونسيات قضين نحبهنّ في حادث مروري مؤسف في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.

الزمالك المصري - النجم الساحلي التونسي .. تشكيلتا الفريقين