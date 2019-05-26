توّج بلقب كأس الاتحاد الافريقي بفوزه على بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي بتفوق الزمالك بهدف نظيف معادلاً النتيجة ذهاباً وإيابا 1-1، اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية.

وسجل محمد علاء هدف الزمالك في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، في المباراة التي أكملها نهضة بركان بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمر النمساوي.

وفاز نهضة بركان ذهاباً بالنتيجة ذاتها.

تفاصيل المباراة

- نهاية المباراة في وقتها الأصلي بتفوق الزمالك بهدف نظيف عادل به الأرقام بين الذهاب والإياب ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ستحدّد بطل كأس الاتحاد الأفريقي.

(90) - الحكم يطرد لاعب نهضة بركان عمر النمساوي إثر اعتدائه بالضرب على محمود كهربا.

(82) - المغربي حميد أحداد يستلم ويجد ثغرة ليسدّد كرة مخادعة تفطن لها المحمدي وأبعدها بصعوبة.

(80) - البديل أحمد سيد زيزو يتلقى تمريرة من أوباما ويسدّد يسارية قوية مرّت قريبة من مرمى المحمدي.

(74) - عبد الله جمعه يلعب كرة عرضية رائعة على رأس محمود كهربا الذي ارتقى وسدّد لكن الحارس المحمدي تعملق في ابعاد الخطر عن مرماه.

- تحسن أداء الزمالك بعد الهدف وبات أكثر تنظيماً وتركيزاً في بناء الهجمة، فيما ارتبكت صفوف نهضة بركان وظهر التوتر على لاعبيه.

(54) - الحكم يعود للفيديو (VAR) ويتأكد من وجود ركلة جزاء للزمالك إثر لمسة يد من العربي الناجي نفذها المتخصص محمود علاء بنجاح ومنح التقدم للفريق الأبيض.

- الشوط الثاني ينطلق معه وتبدأ معه حسابات الأمتار الأخيرة بالنسبة لنهضة بركان، فيما لا يملك فيه الزمالك إلا خياراً وحيداً وهو تسجيل هدف لمعادلة نتيجة الذهاب والبحث عن أهداف أخرى تبقي اللقب في القاهرة.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي يخدم طموحات الضيف المغربي المتفوق ذهاباً ويقلّص آمال الزمالك العاجز على الوصول لمرمى المحمدي.

- بعد مرور 40 دقيقة على بداية المباراة، لم يقدم الزمالك ما يشفع له لتسجيل هدف يعادل به الأرقام بين الذهاب والإياب، فيما ظهر نهضة بركان ثابتاً وقادراً على الحفاظ على تقدمه.

(23) - ابراهيم حسن يستلم الكرة بهدوء ويسدّد بيسراه حولها الحارس المحمدي إلى ركنية لكن الحكم احتسبها ضربة مرمى لنهضة بركان.

(19) - لاباكودجو ينطلق سريعاً على الجهة اليمنى ويسدّد بقوة فوق المرمى.

(15) - نهضة بركان أفضل من الزمالك في أول ربع ساعة من المباراة، الفريق المغربي بدا أكثر اصراراً على التسجيل لتدعيم تقدمه ذهاباً.

(7) - الزمالك يرد بقوة، حميد أحداد يضع أوباما في موقع مناسب للتسجيل لكن الأخير سدد بقوة فوق المرمى.

(6) - هجمة مرتدة سريعة لنهضة بركان قادها الطوغولي لاباكودجو الذي مرر الكرة للمنفرد حمدي لعشير لكن الأخير وضع الكرة فوق المرمى وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

تشكيلتا الفريقن