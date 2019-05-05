وانتصر الفريق المصري ذهاباً بهدف دون رد ليصل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه في هذه المسابقة.

وضرب الزمالك موعداً في النهائي مع نهضة بركان المغربي الذي أزاح النادي الصفاقسي التونسي.

مباراة النجم الساحلي والزمالك - التفاصيل وأحداث المواجهة





النجم الساحلي - الزمالك | نهاية المباراة بالتعادل السلبي ووصول الزمالك للنهائي.

دق 94 النجم الساحلي - الزمالك | الحارس محمود جنش يغادر الملعب لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وزميله عمر السعيد يقف بين الخشبات الثلاث عقب اكمال الزمالك للتغيرات القانونية.

دق 80 النجم الساحلي - الزمالك | ياسين الشيخاوي يرفع الكرة فوق حارس الزمالك لكن حمدي النقاز ينقذ الفريق المصري.

دق 55 النجم الساحلي - الزمالك | 8 دقائق من العلاج لحارس الزمالك محمود جنش

دق 50 النجم الساحلي - الزمالك | رأسية إيهاب المساكني مرت بجانب مرمى الزمالك

النجم الساحلي - الزمالك | عودة المباراة في شوطها الثاني

النجم الساحلي - الزمالك | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، هذه النتيجة تؤهل الزمالك الذي سيّر الشوط الأول كما أراد.

دق 42 النجم الساحلي - الزمالك | ضغط كبير من لاعبي النجم على حصون الفريق المصري

دق 34 النجم الساحلي - الزمالك | مواجهة متوازنة بين الفريقين وصراع مستمر على كسب معركة نصف الميدان

دق 21 النجم الساحلي - الزمالك | اللاعب يوسف "أوباما" يصوب وحارس النجم يتألق

النجم الساحلي - الزمالك | بداية المباراة في ملعب مدينة سوسة الأولمبي

التشكيلة الأساسية للفريقين