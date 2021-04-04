وسجل ثنائية الرجاء، حارس بيراميدز شريف إكرامي 15 بالخطأ في مرمى فريقه، بعد تسديدة من عبد الإله مدكور، والمحترف الكونغولي بين مالانغو 21.

وتصدر الرجاء المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه بيراميدز بـ(6 نقاط)، ثم نكانا الزامبي (3 نقاط) بعد فوزه اليوم على مستضيفه نامونغو التانزاني بهدف وحيد لحساب نفس المجموعة.



أبرز أحداث مباراة الرجاء وبيراميدز:

نهاية اللقاء بفوز مستحق للرجاء 2-0.

- 90+3 هدف مُلغى للرجاء بداعي التسلل على بين مالانغو.

- د 80 محمد فاروق بدوره يسدد كرة على الطاير لكنها تمر بجوار العارضة. بيراميدز يكثف من هجماته في الـ10 دقائق الأخيرة.

- د 79 رمضان صبحي يهدد مرمى الرجاء بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكن مروان الهدهودي يمنع هدفاً محققاً لبيراميدز.

- د 74 عاود الرجاء أفضليته وحاول إضافة هدف ثالث لكن تسديدة سفيان رحيمي ذهبت فوق المرمى.

- على الرغم من التحسن النسبي في أداء بيراميدز، إلا أن الفرص الخطرة لا زالت عصية عليهم.

- الضيوف المصريين يدخلون الشوط الثاني بنية تصحيح الصورة.

- بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول (2-0) للرجاء.

- عشر دقائق على نهاية الشوط الأول والنتيجة لا زالت تشير إلى تقدم أصحاب الديار بالأداء والنتيجة.

- د 21 الهدف الثاني للرجاء، هذه المرة بخطأ من دفاع الفريق المصري وقع عليه الكونغولي بن مالانغو، بعد تمريرة حاسمة بالرأس من محسن متولي.

- هدف د 15 هدف أول للرجاء عن طريق عبد الإله مدكور عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء لم يحسن شريف إكرامي التعامل معها فتحمل مسؤولية الهدف بنسبة كبيرة.

- د 10 فرصة خطيرة جداً من رمضان صبحي لبيراميدز يبعدها المدافع المغربي عبد الإله مدكور بفدائية كبيرة.

- د 9 لا فرص خطرة من الجانبين، الحذر وتناقل الكرة في وسط الميدان عنوانا البداية.

- د 01 صافرة بداية اللقاء في المركب الرياضي محمد الخامس تطلق بواسطة الحكم الغيني سيكو توريه.

تشكيلة الرجاء:

تشكيلة بيراميدز: