وسجل اللاعب سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

نهضة بركان يواصل التألق

يواصل نهضة بركان المغربي التألق في هذه المسابقة، التي توّج بلقبها الموسم المنقضي، عقب فوزه على نابسا ستارز الزامبي بهدفين دون رد ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

وسجل كل من حمزة الركراكي (12) و محسن ياجور (44) ثنائية الفريق المغربي.

وفي ذات المجموعة، حقق شبيبة القبائل الجزائري الفوز على ضيفه القطن الكاميروني بهدف دون رد.

وفي المجموعة الأولى، انتهت مباراة وفاق سطيف الجزائري أمام ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي.

