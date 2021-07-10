أبقى الرجاء الرياضي لقب الكونفدرالية مغربياً بفوزه على شبيبة القبائل 2-1 في النهائي الذي جرى في كوتونو عاصمة بنين اليوم السبت.

وخلف الرجاء مواطنه نهضة بركان الذي توّج بلقب الموسم المنصرم على حساب بيراميدز المصري، فيما فشل شبيبة القبائل في حصد أول لقب له في المسابقة.

وتقدم الرجاء مبكراً بهدفي سفيان رحيمي (5) ومالانغو من الكونغو الديمقراطية (14) وكان في طريقه لحسم الأمور من الشوط الأول لولا فشل نجومه في ترجمة بعض الفرص المحققة إلى أهداف.

ودخل شبيبة القبائل الشوط الثاني بقوة وتمكن من تذليل الفارق مع الدقيقة الأول بفضل بولحية، لكنه لم يتمكن من فكّ شيفرة دفاع الفريق المغربي رغم طرد عمر عرجون في الدقيقة الثالثة والستين.

مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز الرجاء 2-1.

(90+2) الزنيتي حارس الرجاء يقف كالسد المنيع أمام محاولة رأسية.

(90) الرجاء يضيع فرصة قتل المباراة بغرابة.

لحظات على انتهاء المباراة والرجاء يحافظ على النتيجة.

(80) حارس الرجاء في المكان المناسب أمام تسديدة ماسينيسا.

(73) الحظ يعاند الرجاء في خطف هدف تأمين النتيجة.

(63) طرد عمر عرجون من جانب الرجاء يصعب مهمة الحفاظ على النتيجة للفريق المغربي.

(59) مطالبة الرجاء بركلة جزاء يرد عليها حمرون بعرضية خطيرة.

استمرار تحسن أداء شبيبة القبائل وتهديد مرمى الرجاء في أكثر من مناسبة لكن النتيجة لا زالت تشير لتقدم الفريق المغربي 2-1 مع أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

هدف (46): زكريا بولحية يشعل النهائي بهدف مبكر لشبيبة القبائل مع بداية الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الرجاء (2-0) لصالح الرجاء.

(38) محاولة جديدة من رحيمي تنحرف عن المرمى.

(34) تسديدة عبد الإله الحافيظي تعلو مرمى أسامة بن بوط.

تحسن أداء شبيبة القبائل حتى الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول لكن اللمسة الأخيرة غائبة.

(18) حارس الرجاء أنس الزنيتي يتألق ويحرم شبيبة القبائل من فرصة تذليل الفارق.

هدف (14): الرجاء ينجح بترجمة خطورته بإضافة هدف التعزيز بعد تسديدة من بين مالانغو لاعب الكونغو الديمقراطية.

(10) بن حليب يهدر بغرابة فرصة الهدف الثاني.

هدف (5): تقنية الفيديو تؤكد هدف سفيان رحيمي الذي منح الأفضلية لصالح الرجاء عقب انفراده بالحارس.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي

التشكيلة الرسمية لنادي شبيبة القبائل