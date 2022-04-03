الاتحاد يبحث عن نقطة التأهل لربع النهائي من قبل beIN SPORTS April 3, 2022 11:42 2:54 دقيقة نقطة واحدة يحتاجها فريق الاتحاد الليبي، عندما يحل ضيفاً على المتأهّل سلفا أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي، الفوز في المقابل، سيَمنح الفريقَ اللّيبي صدارة َ المجموعة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الإفريقي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة الاتحاد يبحث عن نقطة التأهل لربع النهائي 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للفوز على لوريان 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والهلال | معلومات البث المباشر 0:57 دقيقة الوداد يُبهر ويحقق فوزاً كبيراً على بيترو أتلتيكو 0:35 دقيقة الترجي يفوز ويستحوذ على الصدارة 0:33 دقيقة شفيونتيك تفوز على أوساكا وتتوج بلقب دورة ميامي 0:42 دقيقة أياكس يحافظ على صدارة الدوري 4:23 دقيقة رباعية لأتلتيكو مدريد قبل موقعة سيتي 1:11 دقيقة غالان: "كانت مباراة صعبة" 3:19 دقيقة أسباس منزعج بعد منح الحكم 3 ركلات جزاء لريال مدريد