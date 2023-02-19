الاتحاد المنستيري يستعد للقاء ريال باماكو February 19, 2023 13:51 0:53 دقيقة يستعد الاتحاد المنستيري التونسي لمواجهة مستضيفه ريال بـاماكو المالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي، مواجهة يسعى خلالها فريق المدرب داركو للعودة بنتيجة إيجابية إلى تونس. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي الاتحاد المنستيري -آخر الفيديوهات 6:17 دقيقة سان جيرمان يتخطى ليل بعد موقعة مثيرة 0:40 دقيقة ليبرون جيمس سيشارك في مباراة كل النجوم 1:59 دقيقة برشلونة للتعويض أمام قادش بعد تعادله مع يونايتد 0:53 دقيقة صحيفة تنتقد هالاند بسبب إهداره للفرص السهلة 0:53 دقيقة الاتحاد المنستيري يستعد للقاء ريال باماكو 1:55 دقيقة الجيش الملكي يبحث عن نقاط الفوز أمام أسكو كارا 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس"