وسجل كل من سند الورفلي، هدفين، وأنس المصراتي أهداف الفريق الليبي في المقابل دوّن تابيسو موكينكوان وبونغاني دلاميني هدفي رويال.

وحصد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري 2-صفر.