وفي مباراة أخرى عن المجموعة ذاتها، فاز شبيبة السّاورة بهدفين دون مقابل على حساب مضيّفه رويال ليو بْاردس من اسواتـيني.

وجاءت أهداف الفريق الجزائري بواسطة كل من إسماعيل السّعدي (51) وأسامة باللّطرَش (54).

ورغم الفوز لم ينجح فريق شبيبة السّاورة في التأهّل مكتفياً بالمركز الثالثِ في المجموعة.

المجموعة الأولى: أهلي طرابلس في الصدارة

حافظ أهلي طرابلس الليبي على صدارة المجموعة الأولى بتعادله سلبياً مع النادي الصفاقسي التونسي.

في المقابل، أنهى فريق بيراميدز المصري دور المجموعات في مركز الوصافة بعد فوزه على ضيفه زاناكو الزامبي بهدف سجله إسلام عيسى في الدقيقة 89.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان إلى الدور القادم

حجز نهضة بركان بطاقة التأهل إلى الدور القادم بفوزه على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد.

وكان هدف المباراة الوحيد بإمضاء الكونغولي شادراك لوكومبي في الدقيقة 28 من ركلةِ جزاء ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى 10 نقاط.

وفي ذات المجموعة، رافق سيمبا التنزاني، الوصيف، الفريق المغربي إلى ربع النهائي بفوزه الكبير على جيندارميري ناشونال من النيجر 4-صفر.

المجموعة الثالثة: مازيمبي يلحق بالمصري إلى ربع النهائي

فاز مازيمبي الكونغولي على المصري البورسعيدي، المتأهل سلفاً، 2-صفر ليحجز مقعداً في الدور القادم.

واحتل مازيمبي الصدارة بـ11 نقطة فيما حل المصري البورسعيدي في مركز الوصافة بـ10 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز أوثو دويو على القطن الكاميروني 1-صفر.