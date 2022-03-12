الأهلي طرابلس ينشد الفوز من بوابة زاناكو من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 19:59 2:54 دقيقة بحثاً عن انتصارٍ ثالث يقرّبه من ضمان مكان في ربع النهائي، يحلّ فريق الأهلي طرابلس الليبي ضيفا على زاناكو الزامبي متذيّل ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي كأس الاتحاد الإفريقي الأهلي طرابلس زاناكو الزامبي -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة الفرنسي بينوا بير يودع بطولة إنديان ويلز 1:49 دقيقة فوز ثمين لوفاق سطيف على أمازولو 0:39 دقيقة روغليتش يحافظ على صدارة سباق باريس نيس 4:47 دقيقة "هاتريك" رونالدو يقود يونايتد للفوز على توتنهام 3:36 دقيقة غالتييه يواصل تفوقه وتحقيقه للنتائج الإيجابية 2:54 دقيقة الأهلي طرابلس ينشد الفوز من بوابة زاناكو 4:42 دقيقة حوريا يتغلّب على الرجاء الرياضي 0:51 دقيقة فوز بيترو أتلتيكو يؤهل الوداد ويقصي الزمالك 2:40 دقيقة الترجي يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النجم 3:54 دقيقة ليفربول يفوز على برايتون وصلاح يواصل التألق