استقبال لائق بنجوم نهضة بركان بعد التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي من قبل beIN SPORTS May 22, 2022 15:35 2:27 دقيقة عاد بطل كأس الاتحاد الإفريقي نهضة بركان إلى المغرب، حيث استقبلت أهالي نادي النهضة البركانية وفدهم المتوج بفرحةٍ كبيرة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مانشستر سيتي 0-0 أستون فيلا: التغطية الخاصة 9:06 دقيقة غريليش يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 3:09 دقيقة جهود لافتة لرفع جاهزية قطر لاستضافة المونديال 3:59 دقيقة كيف تعاملت الصحافة الإسبانية مع قرار مبابي؟ 2:27 دقيقة استقبال لائق بنجوم نهضة بركان بعد التتويج باللقب 3:05 دقيقة حالة ارتياح في باريس بعد التجديد مع مبابي 2:03 دقيقة ملعب أنفيلد سيحتفي بلاعبي الريدز مهما كانت النتائج 2:14 دقيقة آخر الأخبار من ملعب الاتحاد قبل مواجهة الحسم 0:39 دقيقة أُنس جابر تودع بطولة رولان غاروس من الدور الأول 0:37 دقيقة ميلان على بعد ساعات من فرصة التتويج بلقب الدوري