اتحاد الجزائر يسعى لتحقيق انطلاقة موفقة من قبل beIN SPORTS February 12, 2023 09:09 3:14 دقيقة يسعى اتحاد الجزائر لتحقيق انطلاقة موفقة في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي عندما يواجه بميدانه نادي سان إيلوا لوبوبو الكونغولي في مباراة تعدّ امتحانا حقيقيا للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي اتحاد الجزائر -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة اتحاد الجزائر يسعى لتحقيق انطلاقة موفقة 2:50 دقيقة الاتحاد المنستيري يرفع شعار الفوز 2:19 دقيقة بيراميدز يستقبل الجيش الملكي 2:11 دقيقة برشلونة ينشد مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية 3:18 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتقليص الفارق مع آرسنال 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد في ضيافة ليدز 3:11 دقيقة مارسيليا يهزم مضيفه كليرمون 1:03 دقيقة ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية 2:22 دقيقة سحب قرعة بطولة قطر توتال إينيرجيز لتنس السيدات 3:52 دقيقة التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي وسقوط توتنهام