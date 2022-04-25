إيهاب جلال ينتقد التحكيم وأرضية الملعب من قبل beIN SPORTS April 25, 2022 12:18 1:03 دقيقة انتقد إيهاب جلال مدرب بيراميدز بشدة القرارات التحكيمية في لقاء بيراميدز ومازيمبي، وأضاف مدرب منتخب مصر الجديد، أنه لن يقود مستقبلا أي مباراة لمنتخب الفراعنة على أرضية كهذه وبقيادة حكام من هذا المستوى. مقابلات منتخب مصر إيهاب جلال بيراميدز -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تشافي يبرر أسباب خسارة برشلونة 0:52 دقيقة كلوب يشيد بأداء ليفربول في الشوط الثاني 1:03 دقيقة إيهاب جلال ينتقد التحكيم وأرضية الملعب 0:33 دقيقة نهضة بركان إلى نصف النهائي على حساب المصري 1:20 دقيقة الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الاتحاد 3:15 دقيقة فوز ثمين لمرسيليا على حساب رانس 4:32 دقيقة خسارة مدوية لبرشلونة أمام رايو فاليكانو 0:40 دقيقة أورلاندو بايرتس يتجاوز سيمبا ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ألكاراث يفوز بلقب بطولة برشلونة 6:30 دقيقة ليون يفوز ذهاباً على باريس سان جيرمان