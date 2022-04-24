أورلاندو بايرتس يتجاوز سيمبا ويبلغ نصف النهائي من قبل beIN SPORTS April 24, 2022 21:51 0:40 دقيقة بلغ فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي بتجاوزه سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المواجهتين بهدف لمثله. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 3:15 دقيقة فوز ثمين لمرسيليا على حساب رينس 0:40 دقيقة أورلاندو بايرتس يتجاوز سيمبا ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ألكاراث يفوز بلقب بطولة برشلونة 6:30 دقيقة ليون يفوز ذهاباً على باريس سان جيرمان 3:22 دقيقة ليل يتجاوز مطب ستراسبورغ بنجاح 4:49 دقيقة ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد ويواصل مطاردة سيتي 1:38 دقيقة مازيمبي يصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 5:10 دقيقة تشيلسي يقتنص فوزاً مثيراً من وست هام 0:38 دقيقة كوارتارارو يتوج بطلاً لجائزة البرتغال الكبرى 0:45 دقيقة رين يكتسح لوريان بخماسية ويستعيد المركز الثالث