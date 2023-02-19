آخر تحضيرات فيوتشر وبيراميدز قبل موقعتهما المرتقبة من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 08:48 2:35 دقيقة اكتملت تحضيرات فيوتشر وبيراميدز لمواجهتهما المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي، والتي يحتضنها ملعب السلام بالقاهرة. كأس الاتحاد الأفريقي بيراميدز فيوتشر -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان