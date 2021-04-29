وفاق سطيف والأهلي بنغازي يخرجان من كأس الـ"كاف"

في المجموعة الأولى، ورغم فوزه على الأهلي بنغازي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، لم ينجح وفاق سطيف في كسب وروقة العبور التي عادت لكل من إنييمبا النيجيري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

يذكر أن إنييمبا قد فاز على أورلاندو بيراتس بهدف دون رد.

المجموعة الثانية

أكمل شبيبة القبائل الجزائري مشواره في المركز الأول (12 نقطة) عقب فوزه على نابسا ستارز الزامبي 2-1.

وفي ذات المجموعة، كان فوز نهضة بركان المغربي، حامل اللقب، على القطن 2-1 دون جدوى لأن الفريق الكاميروني رافق الشبيبة إلى الدور القادم كوصيف بـ9 نقاط.

المجموعة الثالثة

انتهت مواجهة القمّة بين النادي الصفاقسي التونسي وضيفه جراف السينغالي بالتعادل السلبي في المقابل فاز النجم الساحلي التونسي على ساليتاس البوركيني 2-1.

ويحتل جراف المركز الأول بـ11 نقطة فيما يأتي الصفاقسي في المركز الثاني (10 نقاط) والنجم الساحلي ثالثاً بـ8 نقاط وساليتاس متذيلاً للترتيب بـ3 نقاط.

المجموعة الرابعة

حقق الرجاء البيضاوي المغربي الفوز على حساب نكانا الزامبي بهدفين سجلهما رياض إدبويكيكين (18) ونوح السعداوي (42) محققاً العلامة الكاملة (18 نقطة) ودون أن يعرف الهزيمة.

وفي مباراة أخرى، قاد إبراهيم عادل (65) فريق بيراميدز للفوز على نامونغو التنزاني بهدف دون مقابل ليكمل الفريق المصري هذا الدور في مركز الوصافة بـ12 نقطة.

